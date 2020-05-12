В Москве пожаловались на маски, продаваемые в метро. Они в открытом пакете

В Москве с сегодняшнего дня введен перчаточно-масочный режим. Маски и перчатки, в том числе, можно купить в метро. Собственно, на них начались жалобы.

Об этом пишет издание «Подъем». Один из их подписчиков рассказал, что на станции «Раменки» ему предложили маску в открытом пакете и без какой-либо маркировки.

«Такие маски продаются на станции метро "Раменки". 30 рублей на кассе. О герметичности, стерильности или иных соблюдениях норм можно даже не мечтать. Никакой маркировки и прочих атрибутов "товара". Тупо в целофанчике раскрытом».

Они же приложили фото:

Кстати, 12 мая обещают за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте не штрафовать, а ограничиться предупреждением.