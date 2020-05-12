Молния. Запущен специальный сервис на сайте Госуслуг для получения выплат на детей

И имели право как минимум батюшку на подходе к храму оштрафовать.Вот правда интересно, почему с н...
оштрафовать десятки тысяч москвичей силы и средства есть? а десятки попов - некому? например, ...
Не ужасайся. Ты попал! Привыкай к изоляции.
Кто будет судить? Народу бросили косточку от 3 до 16 лет - радости ... И минималку по уходу еще п...
Маска и перчатки должны быть с собой. Или сказано что на морде обязательно и на лапах?...
Не отменили еще. Только собираются.
Вот на последний вариант сильно смахивает.
По ментам интересная ситуация.)) Самым прогрессивным на мой взгляд создателем позитивного образа ...
Да, конечно упадет)))) все же сами и ресторанный бизнес и туризм пойдут разбираться со своей так ...
Или медицина, или все-таки сознательность граждан, или относительная своевременность введения сам...
Это уже другой вопрос))) Долго! Со спичкой в клапане выдоха.))) Но, только тсссс! Не палите конто...
"Но то, что происходит сейчас со статистикой на уровне Федерации, на уровне России – все на это о...
Сами храмы вроде как закрыть нельзя. Можно лишь их оцепить и никого не пропускать. Как сделали, е...
Не лечится это.Ты вот, например, считаешь, что в РФ совсем некем заменить даже одного московского...
и сколько минут ты в нем проработаешь?
В МЧС, в полиции, в Росгвардии и прочие, кто имеет планы на случай настоящей ЧС знают - бараны и ...
Что, всех? и Лещенко? и людей со служебными паспортами?
Ну и опять же - кто тогда этим баранам дохтур?
Я тоже за армейские противогазы.))) Но, некоторые особенно впечатлительные могут испугаться "слон...
не помог ему блокатор вируса? а вроде ж хвалился (https://tass.ru/obschestvo/8194799).... ...
Хуже.Государство правильно оценивает свой лохторат - т.к. эти бараны регулярно за него голосуют....
звучит как такое же чудо российских нанотехнологий, как пропускная система в москве....
Это две разные проблемы.Когда говорят, что в России две проблемы - дураки и дороги, то в первом с...
Непонятно только, как требование указания СНИЛС при поездке к родственнику поможет победить эпиде...
да, мы все вот-вот умрем. постоянно нам об этом говорят, так что в курсе, спасибо....
Но рекомендация надевать перчатки существует уже давно. Без всяких штрафов. И многие люди носят п...
На SuperJob уже давно не захожу... Там лишь какие-то древние вакансии...А спрос упадет не только ...
Комментарии от человека, который стремительно теряет свой бизнес. Где сейчас Супер Джоб на каком ...
так у вас случаем больше, чем в питере сегодня
Да всем фиолетово. А вот у нас губернатор вообще озверел, еще больше меры ужесточает (Нижегородск...
Да уж , развели демагогию ! Деятельность финансово-хозяйственная у ИП - ТОЛЬКО НА СТРАХ И РИСК С...
а они уточнили: после 1 июня этого года или следующего? ну просто на всякий случай....
Те, кто посылает этих бравых молодцев (смотрим фотографию вверху), отдает себе отчет в том, что м...
Основной вопрос - слова МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ можно расценивать , что привычные старые начисления без ...