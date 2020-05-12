Молния. Запущен специальный сервис на сайте Госуслуг для получения выплат на детей

Сервис для оформления выплаты на детей в 10 тысяч рублей запущен на сайте posobie16.gosuslugi.ru, сообщили в Минкомсвязи.

Это страница на сайте Госуслуг, так что необходима регистрация.

Сегодня утром портал Госуслуг не выдержал наплыва желающих подать заявление и рухнул.