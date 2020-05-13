Клерк.Ру

Вчера в Москве еще не штрафовали за отсутствие перчаток или маски. Даже мэр этим воспользовался

Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков вчера вечером говорил, что власти пока не штрафуют людей, не соблюдающих перчаточно-масочный режим.

Он пояснил, что в «переходный период» с гражданами пока ведётся разъяснительная работа. По его словам, треть горожан режим пока не соблюдает масочный режим (по материалам издания «Интерфакс».

«Мы убедительно просим граждан носить маски в тех местах, где это положено по законодательству», – сказал Данчиков.

Судя по сообщениям из социальных сетей, сэр Собянин тоже не спешит соблюдать данный режим.

Взято из группы ВК «Интересная Москва»:

«Мэр Москвы сегодня появился без перчаток перед журналистами на стройплощадке будущей станции метро Кленовый бульвар БКЛ.

Опубликованное в твиттере фото возмутило пользователей соцсети, призвавших оштрафовать мэра за нарушение его же правил».

твит

ФТО
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«Пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова заявила изданию «Подъем», что стройплощадка не относится к общественным местам и поводов для штрафа нет. Действительно, указы мэрии Москвы составлены так, что трактовать их можно по-всякому. В любом случае Собянин своим публичным поведением еще раз показал, чего стоит объявленный им с 12 мая «масочно-перчаточный режим» на самом деле».

Собственно, стройплощадка это не общественное место, а рабочее. Или находиться в перчатках и масках нужно только работникам, а посетителям необязательно?

Читайте на «Клерке», власти Москвы разъяснили, что можно только в маске и перчатках, а по отдельности – нельзя

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