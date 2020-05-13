Вчера в Москве еще не штрафовали за отсутствие перчаток или маски. Даже мэр этим воспользовался

бух2007 по 5000 дают всем. Независимо от дохода.На детей до 3 лет вообще много чего дают:ежемесячное посо... Минтруд дал пояснения по возрасту детей для получения выплат, обещанных Путиным

geologov_12 Это мы пролетаем, у нас 2016 год :( Кому именно заявление подавать - папе или маме - тоже неясно.... Минтруд дал пояснения по возрасту детей для получения выплат, обещанных Путиным

tanushaking моей дочери исполнилось 16 лет 29 апреля 2020 года. она учится в 9 классе. ей ни копейки гос-во н... Минтруд дал пояснения по возрасту детей для получения выплат, обещанных Путиным

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aksioma284 Я на 101% согласна, заведут собак, а как ее содержать даже и не собираются изучить, а то и вовсе ... Должники-«бомжи» и собачий лай за 50 000: что придумали чиновники

sandro_60 Это мнение представителя аутсорсинговой компании, а не бизнесмена. Расчетливый бизнесмен не может... Спрос на бухгалтеров упадет из-за пандемии

mari200 Конечно не согласна про лающих собак, этим четвероногим и так никаких условйи не создано, места д... Должники-«бомжи» и собачий лай за 50 000: что придумали чиновники

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