Предложили снизить ставку НДФЛ до 6,5 %, а взносы – до 5 %

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал несколько мер, которые помогут несколько стабилизировать рынок труда.

Среди них — снижение ставки НДФЛ с 13 до 6,5 %.

Также предлагается еще больше снизить совокупную ставку страховых взносов для малого бизнеса, которая, напомним, уже уменьшена с 30 до 15%.

«Наши эксперты предлагают, в частности, для тех малых и средних предприятий, у которых будет зафиксирован прирост численности работающих, снижать ставки страховых взносов в соцфонды до 5%. Основанием для снижения должны служить официальные отчеты о трудовой деятельности сотрудников. Желательно также одновременно снизить до конца года и ставку налога на доходы физических лиц — до 6,5%», — цитирует Катырина РИА Новости.

Кроме того, для сохранения кадров, которые находятся в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты, если у фирмы упали обороты более, чем наполовину, следует выплачивать фиксированное пособие за счет государства в размере 50-80 % от средней зарплаты, считает глава ТПП.