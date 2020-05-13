Экспресс-доставка продуктов набирает популярность. Будут ли магазины после самоизоляции?

Рынок экспресс-доставки продуктов питания может увеличиться по итогам года с 0,7 млрд до 30 млрд рублей.

К такому выводу пришли в агентстве «INFOLine-Аналитика».

Большая часть прироста произойдёт за счёт доставки из магазинов X5 Retail Group и «ВкусВилл» сервисами «Яндекс.Лавка» и «Самокат». Кроме того, аналитики полагают, что активным игроком станет и «Магнит».

Весь рынок онлайн-торговли в целом в 2020 году может достичь 135 млрд рублей против 40 млрд в 2019 году, пишет «Коммерсантъ».

Наибольший оборот в этой сфере демонстрирует OZON – 6,1 млрд рублей. В «Сбермаркете» оборот вырос на 500% – до 1,49 млрд рублей. При этом в апреле оборот компаний, занимающихся быстрой доставкой, сравнился с показателями за весь первый квартал 2020 года.

Интересно, а после снятия режима ограничений, вернется ли торговля в магазины? Или все перейдет в дистанционный режим?