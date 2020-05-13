МЭР разработает программу кредитования бизнеса под 2%. Для зарплат

Решетников анонсировал проект постановления по новой программе кредитования бизнеса под 2% на поддержку занятости.
«Президентом страны поручено запустить с 1 июня новую кредитную программу, направленную на поддержку занятости населения, в соответствии с этим поручением разработан и сегодня будет представлен в правительство проект постановления об основных параметрах программы», – сказал глава МЭР.
Путин во время обращения 11 мая анонсировал новую кредитную программу под 2% среди прочих новых мер поддержки бизнеса.