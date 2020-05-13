МЭР разработает программу кредитования бизнеса под 2%. Для зарплат

бух2007 это фраза в Указе сформулирована очень бездарно. Что власти имеют в виду, не понятно... 10 000 на детей до 16 лет: Указ уже подписан

Надежда-25 да, было бы здорово. А если ребенку уже 16 - чем он хуже тех, кому 16 исполнится до 1 июля - непо... 10 000 на детей до 16 лет: Указ уже подписан

m-77721 А у меня за стенкой кот один на самоизоляции. К нему приходят через день хозяева, кормят. Но ему ... Должники-«бомжи» и собачий лай за 50 000: что придумали чиновники

gtnhctvtyjd "...при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020" в чем смысл эт... 10 000 на детей до 16 лет: Указ уже подписан

ДмитрийW Вообще то младенцы плачут когда какой то дискомфорт, например подгузник грязный, и если педиатр у... Должники-«бомжи» и собачий лай за 50 000: что придумали чиновники