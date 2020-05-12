Новые меры поддержки бизнеса. Из вчерашнего выступления Путина. Новая кредитная программа, списание налогов и взносов. Отдельно про самозанятых.

Новая кредитная программа

. Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест. Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев.

Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Важно, что кредит будет доступным для предприятий, а банки заинтересованы работать по такой программе. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной – 2 процента. Всё, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются.

📌 Реклама Отключить

Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией. И главное если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 процентов и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмёт на себя государство.

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 процентов от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему. Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита. Напомню, что этот инструмент поддержки занятости у нас также уже работает.

📌 Реклама Отключить

Но при всей свободе манёвра для предприятий и организаций поручаю Правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа: предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат. Должны быть исключены, полностью исключены и разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых «бумажных» рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ. Прошу за этим строго следить.

И конечно, помимо кредита, предприятия должны будут софинансировать выплату зарплат за счёт собственных средств. Что хочу здесь подчеркнуть: мы поддерживали и будет поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз, смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников.

📌 Реклама Отключить

Списание налогов и взносов кроме НДС

Второе. Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года, как, собственно говоря, на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно. Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Вновь подчеркну: в данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года: за апрель, май, июнь – за те месяцы, когда бизнес оказался и будет еще находиться в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий.

📌 Реклама Отключить

Возврат налогов самозанятым

. В прошлом году, в четырёх регионах страны – в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях – самозанятые граждане, а это люди, которые, в том числе, оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями и так далее, получили возможность официально оформить свою деятельность, выйти из так называемой серой зоны и платить налог в размере четырёх или шести процентов от дохода. Такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тысяч человек. Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объёме.

В этой же связи четвёртое. Сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах. И число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч. Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы.

📌 Реклама Отключить

Налоговый вычет для ИП

. Сейчас необходимо снизить фискальное бремя и на индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях. Предлагаю в этом году предоставить им налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов, тем самым также дополнительно поддержать их в этот сложный период.

Поддержка МСП

📌 Реклама Отключить

И, наконец,. Практически во всех субъектах Федерации созданы и достаточно успешно работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. Предлагаю, не откладывая провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 миллиардов рублей. Эти средства были заложены в нацпроекте «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на предстоящие годы. Считаю, что этот финансовый ресурс должен сработать уже сейчас, в 2020 году».

Использованы материалы Кремлин.ру.