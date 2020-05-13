ЕГЭ перенесут на вторую половину июня. Но отменять не будут

Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщило Минпросвещения.
Для 9-классников отменят обязательные экзамены по Русскому языку и Математике, итоговые оценки выставят на основании годовых.
«Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов», – добавили в ведомстве.
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня, - врио главы ведомства (по материалам «ТАСС»).
Вчера на «Клерке» писали о предложении лидера ЛДПР об отмене ЕГЭ в этом году.
Использованы материалы «РБК».