Бизнес с ОКВЭД 47.19 ликует. Победа! Борьба оказалась не напрасной

«Победа!», — пишут читатели нашего форма, комментируя сегодняшнюю новость о внесении кода ОКВЭД 47.19 в список пострадавших отраслей.

Предыстория проблемы такова:

В Постановлении Правительства № 434 от 03.04.2020 (с изменениями) указаны такие коды пострадавших отраслей как 47.19.1 и 47.19.2.

А код 47.19, объединяющих два вышеперечисленных, в список не вошел, что совершенного не логично.

Многие налогоплательщики в ЕГРЮЛ и ЕГРИП указывали обобщенный код 47.19 и все они оказались за бортом спасительной шлюпки и теперь не могут рассчитывать на субсидию и другие преференции.

Бизнесмены подавали заявления на субсидию, но получали отказ.

На форуме «Клерка» бизнесмены инициировали обсуждение этой темы. Наши читатели разработали образец жалобы для направления в Правительство, Президенту.

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Еще налогоплательщики с ОКВЭД 47.19 создали петицию на сайте Change.org.

И вот сегодня эта проблема решилась.

Вот что пишут по этому поводу посетители нашего форума, участвующие в обсуждении темы многострадального ОКВЭД 47.19:

Все-таки власти мониторят Интернет и кое-какую работу над ошибками производят.

Это же изначально было неразумно включать пятизначные коды в ПП, когда при регистрации почти все указывают трех- и четырехзначные. Хорошо, что опомнились и заодно загасили волну возмущения от группы товарищей с кодом 47.19 ))