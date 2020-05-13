Совещание Путина по авиапрому. Тезисно самое главное

Вступительное слово Путина на совещании по авиапрому. Кратко в тезисах, плюс видео.

Путин покритиковал работу сайта «Госуслуги» из-за перебоев в его работе 12 марта, когда вся страна пыталась оформить выплаты на детей в размере 10000 рублей.

Также президент обратил внимание на то, что выплаты медикам производятся не во всех регионах. Потребовал повышать исполнительскую дисциплину.

Также он отметил, что авиационная отрасль пострадала больше всего. В авиации произошел самый большой спад среди всех видов транспорта.

На 90 с лишним процентов сократилось международное авиасообщение.

Компании и аэропорты теряют доходы.

Выделено более 23 млрд рублей на помощь авиакомпаниям.

📌 Реклама Отключить

Почти 11 млрд рублей выделялось на неотложные нужды аэропортов.

Цель – надежное, качественное и безопасное авиасообщение в России. С перспективами развития.

Для развития авиаотрасли:

Запустить новую программу поддержки и лизинга эксплуатации воздушных судов. для этого на 2020-21 годы предоставить государственные гарантии лизинговым компаниям. А также, выжделить субсидии для снижения летного часа российских самолетов.

Сам механизм субсидирования и лизинга должен стать более простым.

Развитие региональной авиации, поддержка прямого авиасообщения между регионами, минуя Москву.

Государство должно активно расширять свои заказы, чтобы поддержать спрос. В том числе и государственные компании.

Полное выступление смотрите в видео:

Источник видео телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».