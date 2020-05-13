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Совещание Путина по авиапрому. Тезисно самое главное

Вступительное слово Путина на совещании по авиапрому. Кратко в тезисах, плюс видео.

  • Путин покритиковал работу сайта «Госуслуги» из-за перебоев в его работе 12 марта, когда вся страна пыталась оформить выплаты на детей в размере 10000 рублей.
  • Также президент обратил внимание на то, что выплаты медикам производятся не во всех регионах. Потребовал повышать исполнительскую дисциплину.
Также он отметил, что авиационная отрасль пострадала больше всего. В авиации произошел самый большой спад среди всех видов транспорта.

  • На 90 с лишним процентов сократилось международное авиасообщение.
  • Компании и аэропорты теряют доходы.
  • Выделено более 23 млрд рублей на помощь авиакомпаниям.
Почти 11 млрд рублей выделялось на неотложные нужды аэропортов.

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Цель – надежное, качественное и безопасное авиасообщение в России. С перспективами развития.

Для развития авиаотрасли:

  • Запустить новую программу поддержки и лизинга эксплуатации воздушных судов. для этого на 2020-21 годы предоставить государственные гарантии лизинговым компаниям. А также, выжделить субсидии для снижения летного часа российских самолетов.
  • Сам механизм субсидирования и лизинга должен стать более простым.
  • Развитие региональной авиации, поддержка прямого авиасообщения между регионами, минуя Москву.
  • Государство должно активно расширять свои заказы, чтобы поддержать спрос. В том числе и государственные компании.
Полное выступление смотрите в видео:

Источник видео телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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