Собянин в ближайшее время думает открыть МФЦ. Примерно через неделю

Мэр Москвы сообщил, что думает над тем, чтобы постепенно начать открывать МФЦ в столице в ближайшее время.

«Я думаю, что через неделю мы такие решения примем и обнародуем, как дальше будут работать многофункциональные центры для того, чтобы обеспечить выдачу необходимых документов, тех, которых невозможно выдать в электронном виде», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Москва24»).

На «Клерке» в марте писали про обращение сотрудников сервиса госуслуг «Мои Документы». Где они просили не приходить к ним в офисы, а обращаться по возможности дистанционно.

И это было, когда число заболевших исчислялось десятками.