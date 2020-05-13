В каких случаях ИФНС не примет заявление на субсидию

ФНС выпустила письмо № БС-4-19/7521@ от 07.05.2020, в котором даны ответы на некоторые вопросы, возникающие при оформлении субсидии малому бизнесу в размере 12130 на каждого сотрудника.

Разъяснения адресованы налоговикам на местах.

Вот некоторые из них:

Вопрос: Что делать с заявлениями, поступившими в виде сканированного образа по телекоммуникационным каналам связи?

Ответ: Данные заявления необходимо распечатать и обработать как заявление на бумаге, поступившее через специальные боксы.

Вопрос: Что делать с заявлениями, поступившими в виде обращения в свободной форме, через ЛК ИП или ЮЛ с прикрепленным заявлением (сканобраз, фото и просто файл в текстовом формате)?

Ответ: Данные заявления необходимо распечатать и обработать как заявление на бумаге, поступившее через специальные боксы.

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Вопрос: Что делать с заявлениями, поступившими через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте ФНС России?

Ответ: По данным заявлениям необходимо в течение 5 дней направить заявителю письменный ответ с предложением повторно обратиться с заявлением строго по форме следующим способом: (ЛКИП/ЛКЮЛ, ТКС, почта, лично — через специальный бокс).

Вопрос: Что делать с заявлениями, поступившими через Портал государственных услуг?

Ответ: По данным заявлениям необходимо в течение 5 дней направить заявителю письменный ответ с предложением повторно обратиться с заявлением строго по форме следующим способом: (ЛКИП/ЛКЮЛ, ТКС, почта, лично — через специальный бокс).

Вопрос: Если заявление поступило через специальный бокс не по территориальной принадлежности, что с ним необходимо сделать?

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Ответ: По данным заявлениям необходимо в течение 5 дней направить ответ о необходимости представления заявления в налоговый орган по месту учета налогоплательщика.

Вопрос: При обработке зарегистрированного заявления в ветке «Налоговое администрирование\Субсидии НП\Подтверждение бумажных заявлений» выдает ошибку по проверке счета указанного в заявлении. В базе данных налогового органа данного счета нет. Какие наши действия?

Ответ: Направление отказа в субсидии налогоплательщику с указанием причины отказа.

Вопрос: Обрабатывать ли в ресурсе заявления на субсидию, поступившие в свободной форме по ТКС и почтой России до 01.05.2020?

Ответ: Если заявление соответствует утвержденной форме, то оно принимается в работу, если нет, то необходимо в течение 5 дней направить письменный ответ заявителю с предложением повторно обратиться с заявлением строго по форме следующим способом: (ЛКИП/ЛКЮЛ, ТКС, почта, лично — через специальный бокс).