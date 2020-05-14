Вид на жительство за покупку недвижимости. МЭР разрабатывает поправки

Минэкономразвития разрабатывает поправки по упрощению получения вида на жительство в России. Нужно будет приобрести недвижимость.

«Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики. В связи с этим Минэкономразвития России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы получения иностранными гражданами вида на жительство в РФ по экономическим основаниям», – подтвердили в пресс-службе министерства.

На вопрос, о какой недвижимости идет речь, о коммерческой или частной, там ответили следующее:

«Критерии отнесения иностранного гражданина к категории инвесторов для целей получения вида на жительство в РФ будут утверждаться правительством РФ».

Использованы материалы «Известий».

Вступить в силу новые нормы могут уже в июле 2021 года.