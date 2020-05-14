Выплаты в 10 тысяч могут обещать мошеннические сайты. Будьте осторожны!

Обещание Путиным 11 мая выплат по 10 000 рублей семьям с детьми вызвало не только сбои в работе сайта госуслуг. Стали появляться мошеннические сайты, обещающие выплаты.

Как пишет «Коммерсантъ», среди названий есть домены с вариациями слов:

gosuslugi,

gosuslugi-16,

vyplaty,

covid-vyplaty,

posobie,

Эти названия вводят пользователя в заблуждение, отмечает начальник отдела безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд. По его словам, многие сайты пока не заполнены – вероятно, мошенники готовятся «отзеркалить» дизайн оригинального сайта, когда будет ясность с его наполнением.

Эти сайты собирают персональные данные пользователей, заставляют их платить несуществующие штрафы и комиссии.

Один из вариантов обезопасить себя – пользоваться сервисами WHOIS, к примеру, Reg.ru. По дате создания домена, и по лицу, владеющему им, можно понять принадлежность сайта. Если такой сайт псевдо-госуслуг принадлежит частному лицу, ему точно доверять не стоит.