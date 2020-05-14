Еще 10 регионов предоставили предпринимателям льготы по транспортному налогу

Еще в 10 регионах России предоставили дополнительные налоговые льготы индивидуальным предпринимателям — владельцам налогооблагаемых транспортных средств в рамках антикризисных мер поддержки. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.

Так, законом Республики Адыгея от уплаты транспортного налога освобождены предприниматели, являющиеся на 01.03.2020 субъектами МСП и занятые в одном из 38 видов экономической деятельности, включая розничную торговлю легковыми автомобилями, деятельность автомобильного грузового транспорта, услуги по предоставлению мест для временного проживания.

В Республике Саха (Якутия) от транспортного налога за 2019 год освобождены предприниматели, основным видом деятельности которых на 01.03.2020 являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном (код ОКВЭД2 49.31.21) и междугородном (код ОКВЭД2 49.39.11) сообщении.

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В Магаданской области за налоговый период 2020 года от уплаты транспортного налога освобождены ИП, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП, а их основным видом деятельности на 01.03.2020 является «Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении» и «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта».

В Оренбургской области за налоговый период 2019 года сумма транспортного налога снижена за 25% для предпринимателей, которые по состоянию на 01.03.2020 включены в единый реестр субъектов МСП и занимаются организацией регулярных автобусных пассажирских перевозок.

Льготы по транспортному налогу для ИП, занятых в пострадавших отраслях экономики, также предоставлены в Новгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. С информацией о льготах можно ознакомиться в сервисе на сайте ФНС России.