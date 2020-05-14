В России официально предложили использовать слово «простолюдин». Правда, это фейк

Мы, конечно, тоже любим пошутить. Но стараемся это делать по пятницам или в выходные. А некоторые пятницы не дожидаются. А может, перепутали из-за праздников.

Попалась на глаза любопытная статья. О том, что Минюст решил ввести в официальное делопроизводство слово «простолюдин». Серьезно так написано, обстоятельно.

Приведем пару выдержек:

«С 1 июня 2020 года простолюдином будут считаться все граждане РФ, которые не имеют:

чинов государственной службы,

действующего мандата депутата любого уровня,

офицерских званий МВД, МЧС, Росгвардии и ВС (за исключением офицеров запаса),

церковных чинов РПЦ,

научных званий не ниже кандидата наук,

званий народного или заслуженного артиста РФ,

спортивных званий не ниже мастера спорта».

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Действительно, удобно же!

«"Термин "простолюдин" является производным от устойчивого выражения «простые люди», которым в нашей стране принято гордиться. Простые люди у нас, как правило, категорично противопоставляются именно тем категориям граждан, которые не подпадают под содержание нового термина", — объяснили в пресс-службе Минюста».

Ну хорошо хоть не «смерд», «клошар» или «плебей». Хотя «клошар» это скорее к тем, кто без определенного места жительства.

«В министерстве подчеркнули, что никакой особой дискриминации простолюдинов не будет, но будут некоторые особенности в регулировании жизнедеятельности граждан, входящих в эту категорию. В частности, одним из первых новшеств будет ограничение для простолюдинов доступных для посещения зарубежных стран».

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Действительно, зачем простолюдинам заграницы? Пусть едут в Крым. Или вообще никуда не ездят, негоже им.

Можно продолжать обсуждать и дальше, но все оказалось проще. Это фейк.