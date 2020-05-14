ЕГЭ начнется, предположительно, 19 июня. Сообщает Рособрнадзор

мои 2 ип (без сотрудников) получили субсидию за апрель
Какие там еще "не всякие специалисты"? Обычные медсестры это делать умеют, даже в детских поликл...
Я бы не сказала, что сатира = фейк Это еще не реальность, конечно, но это явно тот путь, по котор...
Зачастую, я очень плохо о людях думаю... Но не имея достаточно доказательств, предпочитаю свои мы...
Думаете, на Клерке корпоративные блоги тайком от администрации заводятся ? :)...
Главная → Блоги → БухСофтНе "Клерк" это рассказывает, а БухСофт использует для своего п...
Тут корпоративные блоги. Это блог Бухсофта. Прям вверху об этом написано. И неужели информация пр...
цены вообще похоже у всех разные. Разброд и шатание. Посмотрел , что ЭД0 2500, а модуль этот ка...
Мне не нужны штрафы за поездку в ПФР. На личные цели пропуск расходовать не буду. )...
Ощущение что клерк пытался рассказать про бухпрограмму , а не про новости в работе бухгалтера. А ...
отзовитесь из числа более 970 тыс.... Вам удалось что-то получить? Прям любопытство замучило))...
В обсуждаемом законопроекте так и написано.
Я же написал - нужно палочкой с ватным тампоном сделать соскоб в носовых дыхательных путях на глу...
ОБЖ, да снимите Вы уже намордники, сдохните уже на трубе...Сколько можно эту чушь нести?...
Владимир Владимирович так и называет - "простые люди, которые никуда не лезут" (ц)...
Посольства? А кто всяких там Йулек Латыниных фекалиями поливал? А кто выставки деперссивного иску...
Вот вроде и фейк, а ведь и правда они нас простолюдинами мечтают называть...
б/л - это тоже доход. Если у вас зачетная система, то б/л укажет в справе бухгалтер работодателя....
Тссс, Маня! не ругайся! Ты мне молодого человека испортишь....(ц)https://www.youtube.com/watch?v=...
вот-вот, я тоже жду этого протокола, а ПФР оказывается, другим занимается - выгружает......
У меня тоже вопрос,если я была на больничном 6 месяцев,оплата больничных отображается в справке о...
Коды присвоили, намордники и перчатки надели, не так уж это и далеко. Есть же понятие квалифициро...
Тем, кто планирует поступление в вузы, сдавать ЕГЭ понадобится.Интересно зачем вообще 11 лет...
Это просто днище дна. Знать что это липа и все равно публиковать чей то понос....
так это было во все времена
Да, как раз отчётов нам ещё не хватает ... помотреть бы на тех, кто пишет такие предложения....
@19mart10 Да, вот только оцениваеть это будет "суд", который уже сегодня белое говотов считать чё...
Думаю большой, у меня восемь кодов и ни один не подошел.
Человек занимается саморекламой... Стоит ли так болезненно на подобное реагировать? 😊Отве...
Вся это возня с кодами, как и много ещё с чем, нужна лишь для того, чтобы отвлекать внимание люде...
Используемые тесты - еще те тесты... У человека, зараженного коронавирусом, тесты 5(пять!) раз да...
Все стороны виновны. Наши политики, откровенно забивавшие на свою работу и сквозь пальцы смотревш...
Вообще-то во многих компаниях этим именно кадровики и занимаются. А кто еще? Бухгалтер что ли или...
Если вам не нужна субсидия, то можете из дома вообще никогда не выходить ))...
Отмените пропуска сначала - поеду сдавать СЭВ-М. Без пропуска никак нельзя: работать нельзя, СЭВ-...