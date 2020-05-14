Клерк.Ру

ЕГЭ начнется, предположительно, 19 июня. Сообщает Рособрнадзор

19 июня рассматривается как возможная дата начала проведения ЕГЭ. Сдавать будут только поступающие в ВУЗы.

«Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении Рособрнадзора.

На «Клерке» сегодня писали, что сдавать ЕГЭ будут только те, кому планируют поступать в ВУЗы.

Использованы материалы «РИА Новости».

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить