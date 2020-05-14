Сдавать ЕГЭ будут только поступающие в вузы. И те предметы, которые нужны для поступления

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Шишигуня Очень интересно мне. Вот есть автомобиль с пропуском и есть автомобиль без пропуска. Простится в... Система «Карантин» отслеживает авто без пропусков. Стоит 27 миллионов