Сдавать ЕГЭ будут только поступающие в вузы. И те предметы, которые нужны для поступления

Выпускники российских школ смогут выбрать то количество экзаменов, которое им будет необходимо для поступления в вуз
«В настоящее время завершается подготовка документов, которые позволят провести аттестацию школьников девятых и одиннадцатых классов по текущим оценкам. Тем, кто планирует поступление в вузы, сдавать ЕГЭ понадобится. Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», – сообщил министр Кравцов.
Ранее на «Клерке» писали, что ЕГЭ будут передвигать на вторую половину июня. А Минобрнауки вообще предлагает провести его дистанционно.
Использованы материалы «ТАСС».