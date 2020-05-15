В Москве уже 275 тыс зарегистрированных самозанятых

В столице число самозанятых с начала года выросло на 42 процента, сообщается на сайте мэра Москвы. Так, к 1 мая зарегистрировали 275 тысяч граждан, из них 81 тысяча стала самозанятыми в 2020 году.

«С 2019 года количество самозанятых граждан в Москве увеличивается, ежемесячно регистрируется в среднем 20 тыс. человек. Их совокупный налогооблагаемый доход уже превысил 54 млрд рублей и продолжает расти. Таким образом, налоговый режим демонстрирует свою эффективность даже в непростой экономической ситуации. Отдельно в рамках антикризисных мер поддержки малого бизнеса город вернет самозанятым гражданам уплаченный за 2019 год налог на профессиональный доход», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

В качестве самозанятых активно регистрируются водители, арендодатели, репетиторы, а также представители профессий, которые могут оказывать услуги дистанционно — копирайтеры, специалисты по ИТ-технологиям, рекламе и маркетингу, юридические консультанты, бухгалтеры.