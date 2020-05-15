ФНС объяснила, как платить авансовые платежи по налогу на прибыль в 2020 году

В 2020 году организации могут платить только квартальные платежи в том случае, если за предыдущие четыре квартала доход от реализации в среднем не превышает 25 млн рублей. Об этом напоминает ФНС на своем сайте.

Поправки в статью 286 Налогового кодекса приняты Федеральным законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ. Ранее лимит составлял 15 млн рублей. Повышение введено только на налоговый период 2020 года.

Соответственно, налогоплательщик, у которого за второй, третий, четвертый кварталы 2019 года и первый квартал 2020 года доходы от реализации не превысили в среднем 25 млн рублей за каждый квартал, переходит на уплату только квартальных авансовых платежей. Также при составлении налоговой декларации за первый квартал 2020 года он не исчисляет ежемесячные авансовые платежи на второй квартал 2020 года.

Если такой налогоплательщик уже представил налоговую декларацию за первый квартал 2020 года, то он вправе представить уточненную декларацию, исключив из неё ежемесячные авансовые платежи на второй квартал 2020 года (в подразделе 1.2 Раздела 1 уточненной налоговой декларации указать нули).

Разъяснения порядка уплаты авансовых платежей ФНС России доведены до территориальных налоговых органов письмом от 13.05.2020 № СД-4-3/7843@.