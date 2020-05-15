На Avito и «Юле» появились новые виды мошенничества. Не нужно открывать «левые» ссылки

Новые виды мошенничества появились на сервисах размещения объялений Avito и «Юле». Будьте осторожны!

Как указывают эксперты, злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на Avito или «Юл» по заниженной цене. Когда заинтересованный покупатель связывается с продавцом, то тот сообщает, что находится в другом городе, и предлагает сделать доставку. Если покупатель соглашается на эти условия, злоумышленники направляют ему фишинговую ссылку для оформления и оплаты заказа и доставки на сайт, копирующий легитимный ресурс.

После ввода покупателем данных банковской карты и оплаты «заказа», мошенники больше не отвечают на сообщения жертвы. При этом, по данным экспертов, ущерб от такого мошенничества составляет 1 млн рублей каждый день.

Чтобы не стать жертвой фишинговой атаки, не следует переходить по ссылкам, полученным от продавца, даже если он утверждает, что это необходимо для совершения покупки, и каждый раз проверять страницы на наличие признаков фишинга, рекомендует Директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.

Использованы материалы «ТАСС».