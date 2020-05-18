В Крыму выплатят по 10000 рублей детям от 16 до 18 лет. Это не ошибка

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил у себя в ВК, что в регионе будет выплачено по 10 000 рублей семьям с детьми от 16 до 18 лет.

Сначала мы подумали, что тут можно провести аналогию с телеграммой писателя А.И. Куприна императору Николаю II:

«Проживая в Крымской Балаклаве и находясь в хорошем настроении после рыбалки (с ужином и вином) Александр Иванович с балаклавского телеграфа отправил телеграмму царю: "Балаклава объявляет себя свободной республикой греческих рыбаков. Куприн". Ответ пришел незамедлительно: "Когда пьешь - закусывай. Столыпин"».

Но это не так.

Как пишут «РИА Новости», «ранее правительство Крыма сообщало о планах выплат единоразовой помощи в размере 10 тысяч рублей детям от 16 до 18 лет, которые продолжают обучение в школе или колледже (профтехучилище)».

Тем более, что и сам Аксенов указал, что «единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет из бюджета Республики Крым будут осуществляться на детей, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 18 лет, вне зависимости от того, где учатся молодые люди, – в школах, учреждениях среднего профессионального образования или на первых курсах вузов».

На первых курсах вряд ли будут учиться дети до 16 лет, это бывает, но в крайне исключительных случаях.

Это просто региональная инициатива.