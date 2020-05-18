Цена на нефть Brent поднялась выше $33 за баррель. Впервые с 13 апреля

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель. Впервые с 13 апреля.

В данный момент, стоимость барреля нефти марки Brent составляет $33,69 за баррель.

Оптимизм рынка подогрет ожиданиями постепенного снятия карантинных ограничений в США и Европе, а также положительной статистикой из Китая за апрель.

Объем нефтепереработки в КНР в прошлом месяце составил 53,85 миллиона тонн, что почти на 11 процентов больше, чем в марте, и на 0,8 процента выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Кроме того, на баррель повлияло и решение Саудовской Аравии в июне снизить производство нефти, сверх своей квоты в рамках сделки ОПЕК+, на 1 миллион баррелей в сутки – до 7,5 миллиона баррелей в сутки.

О дополнительном сокращении сообщили также ОАЭ и Кувейт, на 100 тысяч и 80 тысяч баррелей в сутки, соответственно.

Нефть марки Urals, которую экспортирует Россия, в данный момент торгуется за $32,94 за баррель. Американская WTI стоит $30,92 за баррель.

Использованы материалы РГ.