Бизнес не верит в помощь властей и готовится выкручиваться сам

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.

Опрос предпринимателей провел разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан», о результатах написал РБК.

На вопрос о том, какие отрасли больше всего пострадали от кризиса, связанного с последствиями распространения коронавирусной инфекции, 82,9% опрошенных назвали ресторанную отрасль. Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%.

Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки ИТ-индустрии (так считают 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).

При этом представители малого и среднего бизнеса полагают, что в нынешней непростой ситуации рассчитывать приходится только на себя. Более 83% участников опроса не надеются на помощь государства. Среди возможных путей спасения бизнеса называются переход в онлайн и автоматизация процессов (34%), а также перевод части сотрудников на «пожизненную» удаленку и частичный отказ от офисов (21,3%).