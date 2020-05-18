Кинотеатры и спортзалы откроют в последнюю очередь

Кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу после того, как будут пройдены все три обозначенных Роспотребнадзором этапа снятия ограничений.

Об этом заявила руководитель ведомства Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Для этого тоже написаны правила, но для того, чтобы такие места заработали, такие организации, нужно пройти все три этапа. В наших методических рекомендациях написаны три этапа: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом, но тоже вдвоем и с социальным дистанцированием, возможны на первом этапе. На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», — цитирует Попову ТАСС.

Она отметила, что на всех трех этапах будут сохраняться обязательное ношение масок и усиленные меры дезинфекции, а также «бережное отношение к людям старшего возраста из группа риска». Они, по словам Поповой, «должны будут максимально оставаться дома».