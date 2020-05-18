27 регионов готовы к постепенному смягчению ограничений. Так сказал Мишустин

Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил, что ряд регионов уже готов к ослаблению ограничений.

«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер», – сказал Мишустин.

Он пояснил, что в этих регионах показатели распространения коронавируса за последние несколько дней «не превышают единицу» и более половины специализированных коек остаются свободными.

По его словам, 27 субъектов уже готовы к постепенному смягчению ограничений.

Также на «Клерке» сегодня писали, что кинотеатры и спортивные залы откроют в последнюю очередь.

По материалам «РБК».