Авиакомпания «Россия» получила отсрочку по налогам и взносам до октября

Авиакомпания «Россия» получила отсрочку по выплате налогов и страховых взносов в размере более 250 млн рублей до середины октября.
Отсрочка дана в связи с тем, что компания является системоообразующим предприятием.
«Положительное решение по переносу выплат в налоговые органы было принято в связи с тем, что авиакомпания „Россия“ входит в перечень системообразующих организаций страны и реализует социально-значимые услуги», — цитирует ТАСС слова своего источника.
Авиакомпания является одним из крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга в области транспорта.