Госзакупки импортной радиоэлектронной продукции хотят запретить

Минпромторг хочет запретить госзакупки компьютерного оборудования и ряда другой радиоэлектронной продукции при наличии отечественных аналогов. Проект опубликован для обсуждения.
В перечень такой продукции предлагается включить компьютерное, электронное и оптическое оборудование, электродвигатели, батареи и аккумуляторы и т.д.
Как говорится в пояснительной записке, проект разрешает устанавливать изъятия из национального режима в сфере закупок на два года. В документе подчеркивается, что закупка иностранной продукции разрешена, если в РФ нет производства аналогов. При этом закупать иностранную продукцию планируется разрешить про принципу «второй лишний», когда отклоняются все зарубежные заявки в случае, если подана хотя бы одна отечественная, соответствующая требованиям заказчика.
Действующее законодательство предусматривает преференции отечественным производителям, но не прямой запрет на госзакупку импортной радиоэлектроники.