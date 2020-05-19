Сотрудник полиции составил протокол за отсутствие маски и перчаток. При этом, у него маски и перчаток не было

Может ли сотрудник полиции составить протокол за нахождение на улице без маски и перчаток, если он сам без маски и перчаток?

Телеграм-канал «Подъем» сообщает:

«В Казани сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие маски и перчаток.

Местного жителя задержали во время прогулки. Пока сотрудница без средств защиты выписывала ему постановление о нарушении масочного режима, "преступника" охраняли еще трое полицейских.

В соцсетях ему посоветовали обратиться в прокуратуру с жалобой на действия полицейских. "Подъём" обратился за комментариями в МВД Татарстана».

А вот и видео:

С 12 мая в Татарстане введено обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Согласно документу, гражданам в Республике Татарстан с 12 мая запрещен вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, в общественном транспорте, включая такси, без использования масок и перчаток. Причем в маске необходимо быть и в общественных местах.

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По мнению Прокуратуры Татарстана, к общественным местам можно отнести площади, проезды, бульвары, улицы, стадионы, скверы, парки, транспортные средства общего пользования, вокзалы, аэропорты, лестничные площадки, автодороги, ларьки, торговые рынки, палатки, магазины, павильоны бытового обслуживания и общественного питания, лифты и прочие находящиеся в совместном пользовании жильцов места в многоквартирных домах жилого фонда, территории АЗС и их помещения и т.д.

Но разве эти требования не относятся к сотрудникам полиции?