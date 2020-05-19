Нефть марки Brent подорожала до $35,07 за баррель. Urals торгуется по цене $31,91 за баррель

Нефть марки Brent продолжает дорожать. К 8:00 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,75%), до $35,07 за баррель. За понедельник Brent подорожала на $2,31 (7,1%), до $34,81 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,73 (2,29%) – до $32,55 за баррель. За предыдущую сессию контркат подорожал на $2,39 (8,1%), до $31,82 за баррель.

Срок действия июньских контрактов истечет с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подорожали 19 мая на $0,31 (0,98%) – до $31,96 за баррель.

«Отложенный спрос, введенные стимулы, а также историческое сокращение добычи способствуют росту оптимизма на рынке наряду с реальным повышением спроса на нефть», – отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Цитата по «Интерфакс».

Российская нефть Urals на данный момент торгуется по цене $31,91 за баррель.