Глава Минтруда рассказал, почему населению не раздают деньги

Фонд национального благосостояния многие годы формировался как подушка безопасности для России, и правительство даже не рассматривало возможность раздать все его средства за раз населению. Об этом глава Минтруда Антон Котяков заявил в программе «Познер» на «Первом канале».

В беседе с министром журналист Владимир Познер заметил, что если разделить средства ФНБ на граждан России, то на каждого пришлось бы по 54 тыс. руб., пишет РБК. Так, например, поступали в европейских странах.

«Взять и раздать все, что было сформировано Министерством финансов за последние годы как подушка безопасности, такой вариант не рассматривался», — ответил Котяков.

Он напомнил, что правительство уже сейчас выделило большие объемы средств для поддержки граждан.

Объясняя логику расходов, Котяков пояснил, что власти пытались использовать «комбинированный вариант», при котором часть средств передается населению напрямую, а часть «направляется на экономику, чтобы стимулировать производство, стимулировать спрос и создать условия для сохранения трудовых коллективов».