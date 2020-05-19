«Пора слезать с дохлой лошади». Чубайс о ценах на нефть

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс вспомнил о старой ковбойской поговорке, говоря о ценах на нефть.
«Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики. Этот технологический уклад устаревает, это факт. Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», – сказал Чубайс.
Он отметил, что, согласно оптимистичным прогнозам, цены на нефть не поднимутся выше $40 за баррель, тогда как в 2020 году цена отсечения установлена на уровне $42,4 за баррель российской нефти Urals.
«Это не значит, что надо закрывать Западно-Сибирское нефтяное месторождение. Но про стратегию, конечно же, нужно для себя это решение принять. Чем раньше мы начнем сворачивать с этого пути, тем в большей степени мы снимем со страны стратегические риски государственного масштаба», – пояснил глава «Роснано».
По материалам «Forbes».