Завод металлоконструкций не платил налоги чуть больше года. Совсем. А потом еще и скрыл доходы

Все гениальное просто: балаковский завод строительных металлоконструкций, именуемый ООО «БалМеталлоконструкт», решил проблему с налогами так же просто, как и с собственным названием.

Видимо, директор, собрав совещание, выдвинул блестящую идею – если налоги вообще не платить, то можно сэкономить «кругленькую» сумму. Схема надежная, как металлоконструкция, не придерешься.

Схема «протянула» чуть больше года, с января 2019 по апрель 2020, а потом что-то пошло не так, и налоговая служба «заморозила» счета завода.

На этом «сюрпризы» не закончились – было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199.2, так как, минуя «заморозку» счетов, организация продолжила транзакции в обход, то есть наладила сокрытие доходов.

«Директор организации, зная, что возглавляемая им организация является должником и имея реальную возможность погашения задолженности по налогам, умышленно сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов в сумме более 2,8 миллиона рублей, то есть в крупном размере» – как метко подметили в районном СУ СКР.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, имущество завода арестовано, а директору ООО, взятому под домашний арест, грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».