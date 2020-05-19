Арендаторов лесных участков могут обязать тушить пожары

Арендаторов могут обязать не только проводить профилактику лесных пожаров на арендованных площадях, но и принимать участие в их тушении, сказал журналистам глава Росслесхоза Сергей Аноприенко.

Порядка 260 миллионов гектаров лесов переданы в аренду, поэтому ответственность арендаторов необходимо пересмотреть, считает Аноприенко. Сейчас на них возложены обязательства по проведению противопожарных мероприятий на арендованных участках. При этом тушить пожары на вверенной им земле они не обязаны.

Законопроект уже разработан и находится на согласовании.