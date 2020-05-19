Совещание Путина по мерам поддержки экономики и социальной сферы. Главное в тезисах

Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Приводим самое основное в тезисах.

Деньги получили не все медики.

Из 52 млрд рублей, выделенных на поддержку врачей, в регионы поступили уже 50,1 млрд.

В ряде регионов страны деньги медикам выплачивались не те, о которых говорилось на совещаниях.

Все выплаты медикам должны быть прозрачны и понятны, необходимо наладить и «обратную связь».

Выплата по 10 тысяч рублей на ребёнка коснётся порядка 22 миллионов детей, со взрослыми эта мера коснётся более чем 50 миллионов человек.

Власти планируют выделить 197,2 млрд руб на выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет.

Мишустин отчитался по принимаемым мерам, назвал выплаты медикам главным приоритетом. Также сказал, что Правительство жестко потребовало выполнять поручения по выплатам.

После доклада главы Минздрава Мурашко Путин покритиковал Правительство за то, что нечетко прописали в постановлении порядок выплат. И сказал, чтобы не перекладывали ответственность на регионы.

«Крайне важна обратная связь, мы должны явно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни» – сказал Путин.

Также приводим видео со вступительным словом Президента:

Источник видео телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».