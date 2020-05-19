Медийная активность компании в свете 115-ФЗ. Из-за чего её могут посчитать подозрительной

Как влияет медийная активность компании на ее отнесение к разряду подозрительных с точки зрения банка. Или, наоборот, на то, чтобы не считали подозрительной.
Рассказывает телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ».
«Медийная активность В последнее время этот термин стал популярным при оценке бизнеса в рамках того самого 115-ФЗ.
Банковские антилегализоторы активно пользуются интернетом и соц сетями для поиска упоминаний о вашей компании. Если раньше был важен, например, сам факт наличия сайта, то сейчас оценивается его содержание. Таким образом, дешевенький и состряпанный на скорую руку сайт-визитка, может только навредить.
Для некоторых отраслей отсутствие медийной активности автоматически относит компанию к разряду подозрительных. Например, рекламная деятельность или иные услуги, нацеленные на широкий круг клиентов-заказчиков.
Вот лишь немногие моменты, на которые обращают внимание банковские антиотмывальщики при оценке медийной активности:
- Деятельность компании и масштаб активности в интернете.
- Регистрация домена сайта непосредственно на юридическое лицо.
- В разделе «Контакты» должна быть информация о регистрационных реквизитах компании, адрес и телефон.
- Наполнение сайта. Имеется в виду, что помимо дежурных и общих фраз, должна быть конкретика о деятельности компании, фотографии и пр.
- Профиль в соц сетях также приветствуются, но тут важно им заниматься. Мертвый профиль, который давно не обновлялся может больше навредить, так как вызывает подозрение, что его специально создали, чтобы пустить пыль в глаза.
То есть, медийная активность должна быть. Не зря многие компании очень скрупулезно подходят к внешнему виду и наполнению своих интернет-сайтов.