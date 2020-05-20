ПФР не принимает СЗВ-М. Это мешает получать субсидии

В «Красном уголке бухгалтера» жалуются на то, что ПФР не принимает без объяснения причин СЗВ-М за апрель. Подозревают, что дело нечисто:

«Подавали СЗВ-М 07.05.2020.. Так же подавали заявление на субсидию.. Прошло 10 дней протокол пришел отрицательный!!! Все остальные организации — протокол положительный»

Автор темы пишет, что никогда таких проблем не было. И опасается штрафа, который при 60 работников будет весьма ощутимым.

Как оказалось, задержка с принятием этой формы массовая, на отсутствие квитанций о приеме жалуются и другие участники группы.

Впрочем, даже у тех, кто получил все квитанции о приеме СЗВ-М возникают проблемы с получением субсидии.

«Мы пострадавшая отрасль, сдавала СЗВ-М за март в апреле, в мае за апрель, все принято, но субсидия не пришла. Звонила в ИФНС на 100500 номеров, в итоге выяснилось что ПФР не прогрузившил список сотрудников и поэтому на 01.03 они не видят кол-во и соответственно субсидии нет».

Впрочем, на отсутствие квитанций из ПФР жалуются и те, кто не претендует на субсидии. А еще стали приходить отказы в приеме с ошибкой 50.