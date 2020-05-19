Клерк.Ру

Неожиданный разворот: Минфин предложил продлить ЕНВД еще на один год

Минфин направил в правительство предложение о продлении действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателе еще на один год — до 1 января 2022 года. Об этом стало известно благодаря письму, опубликованному на сайте ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Это письмо — ответ на обращение главы РОАД Олега Мосеева. В первом пункте документа говорится о том, что Минфином России подготовлено и направлено в Правительство РФ предложение о продлении применения индивидуальными предпринимателями ЕНВД на один год, до 1 января 2022 года. Ранее министерство было категорически против такого продления.

Кроме того, для «максимально комфортного перехода» индивидуальных предпринимателей с ЕНВД на патентную систему налогообложения Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается распространить применение патентной системы на мойку машин, услуги по предоставлению мест для парковки, а также по распространению рекламы, говорится в письме Минфина. Согласно предложениям ведомства, налогоплательщики, применяющие патентную систему, смогут уменьшать сумму налога на страховые взносы и пособия по аналогии с режимом ЕНВД.

Отметим, что продление действия ЕНВД предлагается только для ИП. Организации не упоминаются.

Впрочем, вечером стало известно, что Минфин отказался от идеи продлевать действие ЕНВД.

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