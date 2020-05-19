Минфин не планирует продлевать ЕНВД. Это больше неактуально

В Минфине сообщили, что ЕНВД продлевать после наступления 2021 года не будут. Ранее опубликованная информация является устаревшей.

Продление ЕНВД на 2021 год было одним из предложений Минфина к плану борьбы с коронавирусом, отметили в пресс-службе ведомства, пишут «Известия».

«По итогам обсуждения было принято решение этого не делать. Сейчас вопрос снят с повестки дня, данное предложение более неактуально», – сообщили в Минфине.

На «Клерке» сегодня писали, что Минфин предложил продлить действие ЕНВД до конца 2022 года.