У 33% граждан зарплата уменьшилась

В апреле 2020 треть россиян, в семье которых есть занятые, ответили, что их лично или членов их семьи уже затронула проблема уменьшения заработной платы (33 %).

Еще четверть из них столкнулись с задержкой выплаты зарплаты (25%) и увольнениями (26%).

Такие данные приводятся в исследовании, проведенном Левада-центром.

Негативные последствия на рынке труда и страхи в этой сфере были характерны для работников негосударственного сектора, которые по всем показателям чувствовали себя менее уверенно. Среди тех респондентов, кто сам работал в негосударственном секторе, доля случаев задержек выплаты заработной платы была в 3 раза выше; в 2,5 раза чаще встречалась проблема урезания заработка; увольняли (непосредственно их самих или занятых членов семьи) также в 2 раза чаще, чем «бюджетников».