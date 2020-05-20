Минфин объяснил, как в 2021-ом будут облагаться НДФЛ проценты по вкладам

С 2021 года вводится обложение НДФЛ доходов физлиц от банковских вкладов.

Разъяснения на этот счет приводит Минфин в письме от 28.04.2020 № 03-04-05/34389.

В отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках установлена ставка НДФЛ 13 %.

При определении налоговой базы исключается доход в виде процентов, рассчитанный как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода.

Также при определении налоговой базы не учитываются процентные доходы по вкладам (остаткам на счетах), процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 % годовых, а также по счетам эскроу.

Минфин особо подчеркнул, что суммы непосредственно вклада в банке не являются объектом обложения НДФЛ.

То есть облагаются только проценты с учетом вышеназванных особенностей.

Аналогичные разъяснения также даны в письме Минфина от 28.04.2020 № 03-04-05/34400.