Появился магазин без касс, кассиров и продавцов. Пока в тестовом режиме. А охрана в нем есть?

Начато тестирование магазина без продавцов и касс. Покупателей и товары на полках отслеживает система компьютерного зрения, а деньги списывает мобильное приложение с привязанной карты.

Это совместный проект Сбербанка, Visa и «Азбуки вкуса». Для того, чтобы воспользоваться услугами такого магазина, нужно скачать приложение Take&Go от Сбербанка.

На входе в магазин нужно отсканировать мобильным приложением QR-код, расположенный на турникете. После этого можно взять с полки нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически. После прохождения оплаты покупатель получает push-уведомление на телефон и чек по электронной почте (по материалам «РБК»).

Интересная задумка, скорее всего, чтобы максимально минимизировать контакты людей друг с другом. Есть несколько но:

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Если покупатель взял товар, повертел в руках и поставил его на место – его будет кто-то дезинфицировать? Иначе контакт будет.

Как быть со сбоями и ошибками системы? Посчитается не тот артикул, или не та цена? Как потом это оспаривать и доказывать?

Контролирует покупателя только приложение? То есть, у него есть приложение, есть карта, привязанная к нему, но на ней недостаточно средств. Покупатедль зашел, набрал полную тележку, вышел из магазина, выбросил сим-карту. Его как-то будут ловить, или просто повторно не пустят в магазин?

Или охрана все-таки будет? Но это снова контакты с людьми.

Вообще, кассы без кассиров уже достаточно давно практикуются в ряде супермаркетов. Покупатель сам сканирует товары, сам оплачивает с карты. Зачем что-то новое придумывать? Просто отработка технологии слежения?