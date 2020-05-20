Торгуете товаром, подлежищим обязательной маркировке? Не забудьте про код товара в кассовом чеке

В кассовом чеке при продаже маркированных товаров обязательно должен быть реквизит «код товара». Об этом напомнил замначальника управления оперативного контроля ФНС Александр Сорокин на всероссийской конференции ЦРПТ (оператор обязательной маркировки).

Реквизит добавлен в список обязательных Постановлением Правительства РФ от 21.02.2019 № 174. Приказом ФНС России от 29.08.2019 N ММВ-7-20/434@, вступившим в силу 1 марта 2020 г., регламентированы правила указания реквизита «Код товара» (тег 1162) в зависимости от реализуемого маркированного товара и вида марки (сигареты, алкоголь, меховые изделия и др.).

Отсутствие какого-либо реквизита является поводом для возбуждения дела об административном правонарушении. Это касается и кода товара. Так, в частности, ч. 4 ст. 14.5 Кодекса об административных нарушениях указывает, что нарушение порядка применения контрольно-кассовой техники влечет за собой административную ответственность. Можно отделаться предупреждением, а можно получить и штраф — до 3000 рублей у ИП и должностных лиц, до 10 000 рублей у организаций.

Нужно помнить, что закон 54-ФЗ и КоАП дают возможность исправить ошибку. Делается это через чек коррекции. При этом надо направить в налоговый орган уведомление о том, что была совершена ошибка и что она исправлена таким-то чеком.