Законопроект об освобождении от налогов за 2 квартал внесен в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект об освобождении от налогов за 2 квартал некоторых организаций и ИП.
Под освобождение попадут субъекты МСП, ведущие деятельность в отраслях, указанных в постановлении № 434 от 03.04.2020 г., а также некоторые социально-ориентированные некоммерческие организации.
Не надо будет платить:
- Авансовые платежи по налогу на прибыль за апрель-июнь
- Акцизы за апрель-июнь
- Водный налог за 2 квартал
- НДПИ за апрель-июнь
- ЕСХН за 1 полугодие
- УСН за 2 квартал
- ЕНВД за 2 квартал
- Транспортный налог по автомобилям, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года
- Налог на имущество организаций за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года
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Налог на имущество физических лиц по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности налога за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года
по 30 июня 2020 года
- Земельный налог по участкам, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года
- НДФЛ (для ИП на ОСНО) за 2 квартал
- Торговый сбор за 2 квартал (есть только в Москве)
Для этих же организаций и ИП из пострадавших отраслей ставки страховых взносов за период апрель-июнь установлены в размере 0% (по всем видам взносов).
Глава ФНС уже пообещал, что освобождение от налогов для пострадавших отраслей будет автоматическим.