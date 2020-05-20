Законопроект об освобождении от налогов за 2 квартал внесен в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект об освобождении от налогов за 2 квартал некоторых организаций и ИП.

Под освобождение попадут субъекты МСП, ведущие деятельность в отраслях, указанных в постановлении № 434 от 03.04.2020 г., а также некоторые социально-ориентированные некоммерческие организации.

Не надо будет платить:

Авансовые платежи по налогу на прибыль за апрель-июнь Акцизы за апрель-июнь Водный налог за 2 квартал НДПИ за апрель-июнь ЕСХН за 1 полугодие УСН за 2 квартал ЕНВД за 2 квартал Транспортный налог по автомобилям, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года Налог на имущество организаций за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года Налог на имущество физических лиц по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности налога за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года

по 30 июня 2020 года Земельный налог по участкам, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года НДФЛ (для ИП на ОСНО) за 2 квартал Торговый сбор за 2 квартал (есть только в Москве)

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При расчете патента ИП должны вычесть календарные дни с 1 апреля по 30 июня, т.е. пересчитать уже полученные патенты.

Для этих же организаций и ИП из пострадавших отраслей ставки страховых взносов за период апрель-июнь установлены в размере 0% (по всем видам взносов).

Глава ФНС уже пообещал, что освобождение от налогов для пострадавших отраслей будет автоматическим.