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Законопроект об освобождении от налогов за 2 квартал внесен в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект об освобождении от налогов за 2 квартал некоторых организаций и ИП.

Под освобождение попадут субъекты МСП, ведущие деятельность в отраслях, указанных в постановлении № 434 от 03.04.2020 г., а также некоторые социально-ориентированные некоммерческие организации.

Не надо будет платить:

  1. Авансовые платежи по налогу на прибыль за апрель-июнь
  2. Акцизы за апрель-июнь
  3. Водный налог за 2 квартал
  4. НДПИ за апрель-июнь
  5. ЕСХН за 1 полугодие
  6. УСН за 2 квартал
  7. ЕНВД за 2 квартал
  8. Транспортный налог по автомобилям, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года
  9. Налог на имущество организаций за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года
  10. Налог на имущество физических лиц по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности налога за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года
    по 30 июня 2020 года
  11. Земельный налог по участкам, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года
  12. НДФЛ (для ИП на ОСНО) за 2 квартал
  13. Торговый сбор за 2 квартал (есть только в Москве)
При расчете патента ИП должны вычесть календарные дни с 1 апреля по 30 июня, т.е. пересчитать уже полученные патенты.

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Для этих же организаций и ИП из пострадавших отраслей ставки страховых взносов за период апрель-июнь установлены в размере 0% (по всем видам взносов).

Глава ФНС уже пообещал, что освобождение от налогов для пострадавших отраслей будет автоматическим.

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