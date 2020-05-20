Доходы от списанной задолженности по «коронавирусным» кредитам освободят от налогов

Госдума в ближайший четверг рассмотрит новый правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Основная тема документа — освобождение от налогов за 2 квартал.

Но есть там и другие поправки в НК. В частности, освобождение от НДС безвозмездной передачи имущества, используемого для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения коронавирусной инфекции. При этом ранее принятый к вычету налог восстанавливать не потребуется. Кроме того, затраты на приобретение указанного такого имущества и переданного безвозмездно можно будет учесть в расходах по налогу на прибыль и УСН.

Люди, которые оказывают социальные услуги, будут освобождены от НДФЛ в части доходов в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Кроме того, от налогов освободят доходы в виде списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленным по ним процентов.