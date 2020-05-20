Нефть продолжает рост. Brent превысила $36 за баррель, Urals стоит $33,76 за баррель

Командиры - это командный состав ("люксы"). Техсостав - это техсостав ("мазута"). Армии нужны и т...
Вот это бы ещё перевести на русский
Сдала 30 апреля апрель без проблем, субсидию получила сегодня по мартовскому СЗВ-М....
Что бы там не утверждал закон, я и в мирное время подстраховался бы в плане "более близких" отнош...
И что?Аль Капоне - итальянец, Мишустин - армянин. Южане)))
Ну вот, гражданочка!А че тогда нервничаем?)))
Меня когда выписывали после операции, я внимательно прочитал, что мне записали в историю болезни....
На днях родственница попала с холециститом в больницу. Не хотели оперировать - пандемия. Решение ...
Как говорится, кто на что учился.... Учиться нужно было, становиться командиром и получать 180. ...
Kazanbaev.2014@mail.ru моя почта, резюме готово
Здраствуйте, очень интересна Ваша тема подскажите как устроить хорошего специалиста по кадрам из ...
Видите, везде по разному.Но есть общее правило - там, где ближе к "боевой обстановке", там челове...
Вот это - Мишустин, а это - Аль Капоне, смотри не перепутай!!!...
Там столько этого "колорита", слава богу отслужил. Мечтаю что б младший в армию не попал. ))...
щаз разбежался главврач всяким там отчитываться!!!
Да, ладно Вам. Призывников к сложной технике не подпускают на пушечный выстрел....
А что сами убирали? Казарму свою - это святое дело, однако. Остальное - местный колорит до первог...
Там что, детский сад?Техника все сложнее и сложнее. На экскурсию их к ней водить целый год и близ...
Вообще-то еще и из-за трахания командования Кажугетычем во все дыхательные и пихательные......
надо или найти учителя, или быть "прачечной" чиновника, или наследием СССР....
Так попробовали в Италии " Институт пожизненных сенаторов, который существует сейчас, предла...
Откуда мне знать забытая или нет, у нас она тут прямо в центре на месте бывшего Качинского училищ...
Забытая инспекторами Кажугетыча часть?
А, мой сын служил в мотострелковой части в 18-19 году. Стирка сами, уборка сами, еда на аутсорсе ...
Командир помни! Боец просто так плакать не будет!Нормальное состояние бойца 1-го полугода службы ...
При чем тут нужны-не нужны. Халява, лишней не будет
Не сказочница! В ВВС это уже было в 2009-ом году при Сердюкове.Когда мой сын там служил.Уборка вс...
А подскажите, как стать системаобразущим? С чего начать?...
ужас какой......у меня у самой сзв висит.....и жду субсидию
Зарегистрировалась вчера, сегодня не могу попасть на вебинар, никаких сообщений и звонков....
Грязи всякой стало меньше, чем в 80-х, из-за солдатских матерей, в разных городах по-разному назы...
за что купила, за то и продаю )))
А, для возмещения ущерба?
Для возбуждения расследования достаточно написать заявление. Из практики....
Сказочница - ваша знакомая ))
знакомая сказала, что ее брата в прошлом году в армию взяли. Там санаторий. 5разовое питание, ник...