Нефть продолжает рост. Brent превысила $36 за баррель, Urals стоит $33,76 за баррель

mi3468 Вот это бы ещё перевести на русский Отсрочки по введению обязательной маркировки не будет

бухчух Сдала 30 апреля апрель без проблем, субсидию получила сегодня по мартовскому СЗВ-М.... ПФР не принимает СЗВ-М. Это мешает получать субсидии

MaxC Что бы там не утверждал закон, я и в мирное время подстраховался бы в плане "более близких" отнош... Скандал с выплатами медикам по фактически отработанному времени. Почему бухгалтеры не виноваты