Клерк.Ру

Нефть продолжает рост. Brent превысила $36 за баррель, Urals стоит $33,76 за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила $36 за баррель, Urals торгуется по цене $33,76 за баррель.

А вчера Чубайс о ценах на нефть и зависимость от нее российской экономики сказал что «Пора слезать с дохлой лошади».

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