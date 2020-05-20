Мэрия признала экономически выгодной... мойку дорог в дождь!

В одном из городов коммунальщики что-то разбрызгивали со спецмашины в дождь. То ли санобработку проводили, то ли просто дорогогу мыли. Мэрия сказала, что это мойка дороги.

Об этом сообщает телеграм-канал «Подъем»:

«Мэрия Челябинска признала экономически выгодной мойку дорог в дождь.

Ранее жители города поинтересовались в соцсетях, какую операцию власти проводили во время грозы: помывку дороги или её обработку дезинфицирующими веществами.

В мэрии заявили, что это была мойка по эффективной и проверенной технологии.

"Хотели бы пояснить, что мыть дороги во время дождя эффективно и даже экономически выгодно! Дождь, каким бы сильным он ни был, лишь прибивает пыль. Но при этом во время дождя грязь размокает, и вот тогда ее гораздо легче смыть сильной струёй воды", – сообщили в пресс-службе».

А вот и видео:

Хорошо хоть асфальт не додумались в дождь укладывать, хотя и такое бывает на просторах необъятной. И даже в снег: