Петербургские льготники начали получать по 800 рублей на покупку масок

12 мая 2020 было издано Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 277, которое предусматривает единовременную денежную выплату в целях приобретения средств индивидуальной защиты в период по 31 мая 2020 года.

На приобретение этих средств некоторым категориям граждан выплатят специальное единоразовое пособие — 800 рублей.

Деньги положены петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях.

Сегодня власти Петербурга сообщили, что выплаты уже начались. Поступление денежных средств на счета более 1,8 млн граждан ожидается до конца недели.

Из резервного фонда на эти цели будет выделено 1,467 млрд рублей.