При покупке товара у физлица надо выбить чек ККТ

Организация приобретает у физлица товар для последующей перепродажи. Надо ли применять ККТ?

Разъяснения на этот счет дала ФНС в журнале «Налоговая политика и практика».

Отмечается, что по общему правилу ККТ применяется продавцом, именно он формирует и передает (направляет) кассовый чек клиенту.

Поскольку в данном случае товар продает физическое лицо, оно и должно применить ККТ. Однако в соответствии с Законом № 54-ФЗ ККТ применяется исключительно организациями и ИП.

Поэтому при осуществлении выплаты денежных средств физическому лицу в рамках обязательств по договору ГПХ применение ККТ и выдача кассового чека не производятся.

Это общее правило, из которого, однако, есть исключения.

Так, если деятельность организации (ИП) направлена на приобретение товаров у физлиц (в том числе с привлечением подотчетных лиц) и их дальнейшую реализацию, то при осуществлении расчетов у организации (ИП) возникает обязанность применения ККТ и, соответственно, в выдаче (направлении) кассового чека (БСО).

Учитывая изложенное, в рассматриваемой ситуации применение ККТ необходимо.