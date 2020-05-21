За любую зарплату в конвертах предлагают ввести ответственность. Уголовную

В России предложили ввести уголовную ответственность за выплату любой суммы в виде «серой» зарплаты. Такое предложение озвучено в Совете Федерации.

Сенатор Артамонов призвал усилить борьбу с так называемой «серой» зарплатой. Он предложил привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат.

Как пояснил парламентарий, в настоящее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» заработная плата в размере 100 тысяч и выше (по материалам сайта СФ).

С учетом того, что у ФНС постоянно совершенствуются системы мониторинга бизнеса, вполне возможно, что такое не за горами. Вот только бизнес, особенно малый, это добьет окончательно.